Incendio garage | 15 intossicati tra cui 3 bambini

Un incendio si è sviluppato durante la notte in un garage sotterraneo di un condominio in via Calcara a Cerea. Quindici persone sono state intossicate dal fumo, tra cui tre bambini, e sono state soccorse dai vigili del fuoco e dai sanitari presenti sul posto. Le operazioni di spegnimento sono state rapide e hanno coinvolto diverse unità di emergenza.

Un rogo notturno ha investito l’autorimessa sotterranea di un condominio in via Calcara a Cerea, lasciando quindici persone intossicate dal fumo, tra cui tre bambini. L’incendio è scoppiato nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 marzo 2026, con i vigili del fuoco intervenuti verso le 4:30 per domare le fiamme che avevano coinvolto parzialmente la rimessa di circa ottocento metri quadrati. Il fumo si è propagato rapidamente lungo il vano scale dello stabile composto da quattro piani, costringendo all’evacuazione immediata degli occupanti. Le squadre dei vigili del fuoco provenienti da Legnago hanno utilizzato autopompa e autobotte per spegnere il fuoco e ventilare i locali, mentre quindici feriti sono stati trasportati in ospedale per cure mediche urgenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Incendio garage: 15 intossicati, tra cui 3 bambini Articoli correlati Incendio a Monzuno: 7 intossicati, tra cui due bambini, in fiammeIncendio a Monzuno: sette intossicati, tra cui due bambini, per un rogo in un appartamento Monzuno, 22 febbraio 2026 - Un incendio divampato questa... Leggi anche: Incendio in un condominio a Calolziocorte: cinque intossicati, tra cui tre bambini Tutti gli aggiornamenti su Incendio garage Temi più discussi: Incendio nel garage di casa: attimi di paura a Cordenons; Incendio (estinto) nel garage del traghetto Golden Bridge operato da Gnv; Incendio in un condominio a Calolziocorte | cinque intossicati tra cui tre bambini. Incendio nel garage, condominio invaso dal fumo: 15 persone intossicate, tre sono bambiniCEREA - Un incendio nel cuore della notte ha intossicato 15 persone, di cui tre bambini, in un condominio di via Calcara, a Cerea. I vigili del fuoco ... msn.com Incendio in condominio nel Veronese, 15 intossicati, tra loro 3 minori(ANSA) - CEREA, 10 MAR - Quindici persone, tra cui tre minori, sono rimaste lievemente intossicate in seguito al fumo respirato in un incendio scoppiato alle prime ore di oggi in un condominio a in ... notizie.tiscali.it Incendio nel garage, condominio invaso dal fumo: 15 persone intossicate, tre sono bambini - facebook.com facebook Incendio in un garage nel Pesarese, evacuata una famiglia. L'intervento dei Vigili del fuoco ieri sera a Monte Porzio #ANSA x.com