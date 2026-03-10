Durante la notte di Capodanno a Crans-Montana, un incendio ha coinvolto una struttura della zona. Eleonora Palmieri, veterinaria di Cattolica, è riuscita a uscire illesa e ha condiviso la sua esperienza di sopravvissuta, raccontando i momenti di fuga e la paura vissuta durante l’evento. La notizia si concentra sulla testimonianza diretta di Eleonora e sui dettagli dell’incendio.

La notte di Capodanno a Crans-Montana ha lasciato un segno indelebile su Eleonora Palmieri, veterinaria di Cattolica. La giovane donna, sopravvissuta all’incendio nel locale Le Constellation, ha raccontato i dettagli del disastro che ha causato 41 morti e oltre 100 feriti. Il suo racconto, privo di sensazionalismo ma carico di verità cruda, evidenzia la totale mancanza di vie di fuga sicure e l’assenza di sistemi antincendio funzionanti. Eleonora descrive la sensazione di intrappolamento come quella di un topo in gabbia, un’immagine potente che riassume il terrore vissuto nella calca. I segni fisici della tragedia sono ancora visibili: bruciature sul volto, una mano fasciata e un guanto nero sull’altra estremità superiore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Incendio Crans-Montana: Eleonora, la sopravvissuta racconta

