Nella notte tra lunedì e martedì 10 marzo 2026, a Filetta, frazione di San Cipriano Picentino, si è verificato un incendio causato dall’accensione di una stufa. L’incendio ha provocato il ricovero di un uomo di 50 anni in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Nella notte tra lunedì e martedì 10 marzo 2026, un episodio di incendio ha scosso la frazione di Filetta a San Cipriano Picentino. Una stufa lasciata accesa vicino alle coperte del letto ha generato fiamme che hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Un uomo di cinquant’anni è stato trasportato in ospedale dai sanitari del Vopi per intossicazione da monossido. L’evento si è verificato lungo la Strada Provinciale 26a, dove i soccorritori sono intervenuti per lo spegnimento e la messa in sicurezza dell’immobile. Il clima della zona era sereno o poco nuvoloso con temperature intorno ai 16 gradi, condizioni che non hanno impedito il diffondersi delle fiamme all’interno dell’abitazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Incendio a Filetta: stufa accesa, 50enne in ospedale

Articoli correlati

Stufa lasciata accesa provoca incendio in un'abitazione: 50enne intossicatoMomenti di tensione, la scorsa notte, in località Filetta a San Cipriano Picentino, dove sono giunti i vigili del fuoco e i sanitari del Vopi Momenti...

Leggi anche: La stufa incendia letto e casa, ferito 50enne nel Salernitano: ricoverato in ospedale

Contenuti e approfondimenti su Incendio a Filetta stufa accesa 50enne...

Incendio in casa provocato dalla stufa, ferito 50enne nel Salernitano: ricoverato in ospedaleLa stufa vicino alle coperte manda a fuoco il letto. Scoppia un incendio in casa e un uomo di 50 anni resta intossicato. Raggiunto dai soccorsi, è stato trasportato in ospedale. L'episodio è avvenuto ... fanpage.it

Incendio in abitazione nel salernitano: 50enne intossicato dal fumo, indagini in corsoPaura nella notte a Filetta, frazione del comune di San Cipriano Picentino, in provincia di Salerno, dove un incendio in abitazione ha reso necessario l’intervento dei soccorsi e il trasferimento in ... salernonotizie.it