Incendi e minacce | arrestato l’ex dipendente per ritorsioni

Un uomo di 43 anni di nazionalità albanese è stato fermato dai carabinieri di Cento con l’accusa di aver causato incendi e minacciato la sua ex datrice di lavoro in passato. L’arresto è stato effettuato nelle ultime ore e ricollega il soggetto a diversi episodi di violenza e intimidazioni. La vicenda riguarda atti di ritorsione messi in atto contro la donna.

Un cittadino di nazionalità albanese, 43 anni, è stato arrestato dai carabinieri di Cento per una serie di reati gravi commessi contro la sua ex datrice di lavoro. L’uomo aveva già scontato due evasioni dalla misura degli arresti domiciliari prima di essere rintracciato e tradotto nel carcere di Ferrara. I fatti si sono svolti nella mattinata del sabato 7 marzo 2026, quando i militari hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Bologna. La vittima delle aggressioni era la titolare dell’azienda dove il sospetto aveva lavorato fino al licenziamento. Le indagini hanno ricostruito un quadro di violenza ritorsiva: l’auto della donna è stata distrutta da un lancio di bottiglia molotov, mentre un furgone aziendale è stato cosparso di liquido infiammabile in un secondo tentativo di incendio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

