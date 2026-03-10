In Veneto i maggiori aumenti di carburante Figisic Confcommercio | Noi benzinai non c’entriamo

In Veneto, i prezzi della benzina sono cresciuti più di altri in Italia, con un aumento significativo rispetto alle settimane precedenti. I benzinai locali chiariscono che non sono responsabili di questa escalation e sottolineano come i rincari siano determinati da fattori esterni. La regione si distingue quindi per aver vissuto i maggiori incrementi nel costo del carburante.

Il presidente dell’associazione che tutela i gestori degli impianti, Antonio Belluco: «È tutta speculazione, persino il ministro Urso si è dovuto ricredere, applichiamo semplicemente il prezzo che ci viene imposto. Una soluzione possibile? L’accisa mobile» Prezzi del carburante alle stelle: il Veneto è la regione dove si registrano i maggiori aumenti del costo della benzina. Per il gasolio, il nostro territorio è al terzo posto, appena sotto Sicilia e Campania. Il dato emerge da un’analisi del Sole 24 Ore, che ha messo a confronto i prezzi dei carburanti di ieri, 9 marzo, con quelli registrati il 20 febbraio. L’immagine che ne esce non è di certo favorevole alla nostra regione: la benzina costa mediamente 1,772 euro per litro, con un aumento dell’8,0% rispetto al 20 febbraio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

