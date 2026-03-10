In tre armati di coltello minacciano donna e la rapinano di portafogli e telefono

Nella notte, tre giovani armati di coltello hanno minacciato e rapinato una donna, portandole via il portafoglio e il telefono. La polizia di Stato ha individuato i sospetti, arrestando uno dei tre, di 20 anni, e denunciando gli altri due. L’episodio si è verificato in un’area urbana, senza che ci siano state resistenze o altre complicazioni.

Le notifiche degli avvenuti prelievi al bancomat con le carte rubate hanno permesso di ricostruire gli spostamenti dei rapinatori Hanno rapinato una donna usando un coltello per minacciarla, i tre giovani individuati dalla polizia di Stato la scorsa notte: un 20enne è stato arrestato, mentre altri due ragazzi sono stati denunciati. Le indagini sono iniziate a Sampierdarena, verso l'alba, quando gli agenti del commissariato Cornigliano hanno identificato tre giovani egiziani che passavano a piedi. Uno dei tre ha cercato di allontanarsi dal gruppo, dando le spalle agli operatori e nascondendo qualcosa tra le mani. Perquisito, è stato trovato in possesso di una carta PostePay e di una tessera sanitaria intestata a un'altra persona, e di uno smartphone di cui non conosceva il codice di sblocco. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Armati di fucile rapinano distributore e minacciano con un coltello il benzinaio

Leggi anche: Due minorenni armati di coltello rapinano coetaneo: rintracciati dai carabinieri

Contenuti utili per approfondire In tre armati di coltello minacciano...

Temi più discussi: Tranviere picchiato dal branco al capolinea di Centocelle; Armati di coltello e tondini di ferro: bloccate tre persone tra Pontecorvo e San Giorgio; Rissa a colpi di bastone e coltello. Caos in centro, tre feriti all’ospedale; Con pistola giocattolo e coltello terrorizzò i dipendenti di tre supermercati: arrestato.

Giovani rapinati in centro a Terni da minorenni armati di coltello: due ai domiciliari e uno in comunitàAndavano in giro per il centro di Terni armati di coltello e a rapinare giovanissimi. Si tratta di tre minorenni e il gip, su richiesta della procura del Tribunale dei minorenni di Perugia, ha emesso ... corrieredellumbria.it

Legati e sequestrati da tre uomini armati: l’incubo di una famiglia ad Appiano GentileRapina nel Comasco, i banditi con coltello e cacciavite hanno fatto irruzione in casa e hanno immobilizzato padre, figlio e una donna di 87 anni. Rubata la cassaforte ... ilgiorno.it

Rapina all’ufficio postale di viale Adriatico, a Montesacro: due banditi armati su una moto hanno minacciato una guardia giurata e si sono fatti consegnare il denaro. I carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno istituito posti di blocco nella zona per rintraccia - facebook.com facebook

Cornigliano, maxi rissa tra una ventina di giovani armati di bastoni e bottiglie. I residenti: "Terra di nessuno" x.com