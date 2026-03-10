La sposa! non è il tipico film su Frankenstein. Victor Frankenstein e il suo esperimento fanno parte di tutto questo, ma la storia si svolge molti anni dopo la creazione della creatura, che qui si fa chiamare Frank ed è in cerca di una compagna con cui porre fine alla propria solitudine, fino a quando non incontra una scienziata e una donna che ha avuto una tragica fine. Frank, interpretato da Christian Bale, decide di tirare fuori dalla tomba una donna assassinata, interpretata da Jessie Buckley (quest'anno in odore di Oscar per Hamnet ), e di riportarla in vita. Da qui, parte una storia d'amore, fantasmi, corruzione, violenza e una ricerca, quella della Sposa che vuole recuperare i suoi ricordi e capire cosa le sia successo e chi sia veramente. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

In La sposa!, Christian Bale è Frankenstein: «Solo da secoli, accetterebbe anche un pesce come compagno, ma capisce di poter offrire l'amore e le cure che non ha mai ricevuto dal suo creatore»

