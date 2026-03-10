In Emilia-Romagna si registra un aumento degli infortuni in itinere e delle denunce di malattie professionali. Il coordinatore provinciale Rls e Rlst della Cgil di Piacenza ha commentato che i dati sugli infortuni sul lavoro nella regione rimangono sostanzialmente stabili. Tuttavia, si osserva una crescita nei casi di malattie legate all’attività lavorativa e negli incidenti che avvengono durante il tragitto casa-lavoro.

In Emilia-Romagna aumentano gli infortuni in itinere e crescono le denunce per malattie professionali:a proporre il quadro Bruno Carrà, coordinatore provinciale Rls e Rlst della Cgil di Piacenza «I dati Infortunistici nei luoghi di lavoro nella nostra regione sono pressoché stabili, essendo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In Emilia-Romagna crescono gli infortuni sul lavoro e le malattie professionaliNel 2025, in Emilia-Romagna, sono cresciuti sia gli infortuni sul lavoro che le malattie professionali.

