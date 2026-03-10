In dieci giorni 300 bambini uccisi | il costo umano di Epic Fury oltre il fronte iraniano

Nei primi dieci giorni dell’operazione «Epic Fury», avviata il 28 febbraio, almeno 300 bambini sono stati uccisi, secondo l’organizzazione Save the Children. La media di vittime tra i più piccoli è di oltre una ogni ora, evidenziando un impatto grave e immediato sulla popolazione civile coinvolta nel conflitto. I dati mettono in luce il prezzo umano di questa operazione oltre il fronte iraniano.

L'organizzazione Save the Children ha reso noto che, nei primi dieci giorni dell'operazione «Epic Fury», avviata il 28 febbraio, almeno 300 bambini sono stati uccisi, con una media superiore a una vittima ogni ora.

