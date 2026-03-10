Durante la riunione del Consiglio provinciale di Imperia, guidato da Claudio Scajola, sono stati approvati interventi per 110mila euro destinati ai giovani e ai lavori di manutenzione delle strade. La discussione ha coinvolto anche il bilancio e i servizi rivolti alla comunità locale. La seduta ha visto la presentazione di questi fondi e delle relative iniziative.

Il Consiglio provinciale di Imperia ha affrontato temi cruciali tra bilancio, servizi ai giovani e manutenzione stradale durante la riunione guidata da Claudio Scajola. La seduta del 9 marzo 2026 ha l’approvazione di nuove entrate nel bilancio, il rinnovo della locazione di Villa Grock e il lancio del progetto Trame emotive per le nuove generazioni. Strategia collaborativa tra ente locale e amministrazioni comunali. L’asse portante dell’incontro è stata la spinta verso una gestione associata delle funzioni amministrative. Il presidente ha sottolineato come dividere i costi con i comuni sia diventata una prassi consolidata e utile per l’ottimizzazione delle risorse. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Imperia: 110mila euro per i giovani e nuove strade

Articoli correlati

Bonus Giovani da 500 euro al mese per nuove attività, 18 mila euro in 3 anni per Under 35: come fare domandaVerrà replicato anche nel 2026 il bonus giovani, la misura che riconosce fino a 500 euro al mese agli under 35 che avviano una nuova attività.

Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione: Baronissi ottiene fondi per oltre 110mila euroTempo di lettura: 2 minutiIl Comune di Baronissi ottiene un importante finanziamento per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

Contenuti e approfondimenti su Imperia 110mila euro per i giovani e...

Discussioni sull' argomento Maxi frode nelle sale giochi, sequestrati 28 mila euro alla frontiera: coinvolto un corriere palermitano; Imperia, Villa Grock al centro delle politiche culturali e giovanili: concessione di 29 anni e progetto Trame emotive; Imperia: Provincia capofila ligure per Trame emotive, al via il progetto dedicato all'arte e al benessere dei giovani; Imperia: rinnovato per 29 anni il contratto di locazione di Villa Grock, ok unanime in consiglio provinciale.

Imperia: Provincia capofila ligure per Trame emotive, al via il progetto dedicato all’arte e al benessere dei giovaniSi è svolto questa mattina il consiglio provinciale di Imperia, che ha approvato all’unanimità il progetto Trame emotive: Arte e Benessere per i Giovani, nell’ambito dell’iniziativa nazionale PROVIN ... imperiapost.it

OFFERTE DI LAVORO IMPERIA: GLI ANNUNCI DAL 9 MARZO DEL CENTRO PER L’IMPIEGO - facebook.com facebook

#Imperia 8 marzo delle donne, imprese in calo a Ponente: la parità di genere resta un miraggio I dati della Camera di Commercio Riviera di Liguria rivelano una crisi dell’imprenditoria al femminile in provincia Fonte: La Stampa x.com