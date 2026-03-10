Ilary Blasi conferma altre novità del GF VIP 8 | coinvolto il pubblico

Ilary Blasi ha annunciato che il Grande Fratello VIP 8 tornerà su Canale 5 tra una settimana, con lei alla conduzione e una squadra tutta al femminile in studio. La conduttrice ha confermato anche che il pubblico sarà coinvolto in alcune delle prossime puntate, senza specificare ulteriori dettagli. La nuova edizione del reality show sta quindi per ripartire con alcune novità.

Il GF VIP 8 ritornerà tra una settimana su Canale 5 con Ilary Blasi e una squadra tutta al femminile in studio. La conduttrice, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, ha raccontato come sta vivendo questo ritorno. Ha parlato di emozioni, di metodo e di cosa vuole dal programma. Nel suo racconto c’è l’idea di tenere alto il ritmo, senza perdere il controllo delle dinamiche. C’è anche un cambio che riguarda chi guarda da casa, chiamato a contare di più. GF VIP 8: i concorrenti confermati che aveva indicato anche Alfonso Signorini Ilary Blasi e il ritorno al GF Vip. Per Ilary Blasi, tornare alla guida di GF Vip significa ripartire con energia e lucidità. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

