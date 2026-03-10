Il video dell' apertura del completamento dello scavo della galleria Appennino

È stato pubblicato il video che mostra l'apertura e il completamento dello scavo della galleria Appennino, lunga 384 metri. La galleria è la seconda parte del progetto che coinvolge anche la Vecchiazzano. La pubblicazione evidenzia le fasi finali dei lavori e la conclusione dello scavo, con immagini che documentano il progresso dell’opera.

Con una lunghezza di 384 metri insieme alla Vecchiazzano è la seconda galleria che fa parte della nuova bretella stradale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il video dell'apertura del completamento dello scavo della galleria Appennino Articoli correlati Tangenziale di Forlì, completato lo scavo della galleria 'Appennino': il video dall'altoCon una lunghezza di 384 metri, insieme alla ‘Vecchiazzano’, è la seconda galleria che fa parte della nuova bretella stradale in fase di... Tangenziale, completato lo scavo della galleria 'Appennino'Forlì, 10 marzo 2026 - Anas ha completato questa mattina lo scavo della galleria Appennino sul cantiere di realizzazione del 3° lotto della...