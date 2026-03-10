Il vero rischio è restare senza petrolio

Il G7 ha annunciato l’intenzione di prelevare 400 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche. La questione riguarda non solo il costo del greggio, ma anche la sua reale disponibilità sul mercato. La decisione è stata comunicata ufficialmente, ma non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle modalità di prelievo. La situazione evidenzia le tensioni legate alla scarsità di petrolio.

Il problema non è solo il prezzo, ma la stessa disponibilità del greggio. Il G7 punta ad attingere dalle riserve 400 milioni di barili. Che però tamponeranno solo venti giorni di blocco delle spedizioni. Se i traffici nel Golfo restano fermi più a lungo, che si fa? Al di là del prezzo. E se iniziasse a scarseggiare il petrolio, da cui dipende il 70% circa dell’economia mondiale? I Paesi del G7 stanno valutando il rilascio coordinato di una parte delle riserve strategiche di greggio per contenere l’impennata dei prezzi sui mercati internazionali dopo l’escalation militare tra Stati Uniti, Israele e Iran. Secondo quanto riportato dal Financial Times, l’operazione potrebbe arrivare fino a 400 milioni di barili e verrebbe coordinata dall’Agenzia internazionale per l’energia. 🔗 Leggi su Laverita.info

