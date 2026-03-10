Il terzo giorno di Paralimpiadi ha portato nuove medaglie per l'Italia grazie alle performance di Chiara Mazzel e Giacomo Bertagnolli, entrambi accompagnati dalle rispettive guide. In totale, le due atlete e gli atleti hanno conquistato sei medaglie su sei gare di sci alpino, dimostrando grande determinazione e abilità sulle piste. Le vittorie sono state celebrate dai rappresentanti italiani presenti alla manifestazione.

In due, e insieme con le loro guide, hanno vinto sei medaglie su sei gare di sci alpino: per lui oggi è arrivata la prima d'oro di queste Paralimpiadi, per lei un argento La sciatrice italiana Chiara Mazzel, 29 anni, ha vinto la medaglia d’argento nella combinata di sci alpino nella categoria vision impaired. Per Mazzel è la terza medaglia su tre gare in queste Paralimpiadi. La gara è stata vinta dall’austriaca Veronika Aigner, finora grande rivale di Mazzel nelle prime tre gare di sci alpino vision impaired. Circa un’ora dopo Giacomo Bertagnolli ha vinto l’oro nella combinata maschile vision impaired: è anche per lui la terza medaglia su tre gare, la prima d’oro. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Il terzo giorno di Paralimpiadi con medaglie di Chiara Mazzel e Giacomo Bertagnolli

