In due, e insieme con le loro guide, hanno vinto sei medaglie su sei gare di sci alpino: per lui oggi è arrivata la prima d'oro di queste Paralimpiadi, per lei un argento Nella quarta giornata di Paralimpiadi di Milano Cortina gli italiani Chiara Mazzel e Giacomo Bertagnolli hanno vinto altre due medaglie nello sci alpino, nella gara femminile e in quella maschile della combinata di sci alpino vision impaired. Bertagnolli (che aveva già vinto argento e bronzo) ha vinto l’oro; Mazzel (che aveva già vinto un oro e un argento) ha vinto un altro argento arrivando dietro alla fortissima austriaca Veronika Aigner, la sua grande rivale fin qui. L’Italia è al momento settima nel medagliere paralimpico con 7 medaglie: 6 le hanno vinte Mazzel e Bertagnolli, e entrambi saranno ancora in gara sia nello slalom speciale che nello slalom gigante. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il terzo giorno di Paralimpiadi con le medaglie di Chiara Mazzel e Giacomo Bertagnolli

