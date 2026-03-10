Il terremoto nel golfo di Napoli avvenuto sotto la crosta terrestre

Alle 3:48 un terremoto di magnitudo 5,9 si è verificato nel golfo di Napoli, scuotendo la zona e causando preoccupazione tra la popolazione. L’evento sismico ha interessato una vasta area sotto la crosta terrestre, con effetti che sono stati avvertiti in diverse località vicine. Al momento, non ci sono notizie di danni gravi o di persone coinvolte.

Tempo di lettura: 2 minuti Il terremoto di magnitudo 5,9 registrato nel golfo di Napoli alle 3:48 di oggi (LEGGI QUI) è avvenuto sotto la crosta terrestre e la profondità di 414 chilometri corrisponde a una zona al confine tra lo strato immediatamente sottostante, la litosfera, e quello ancora successivo, l'astenosfera: per questo non ha provocato danni ma è stato avvertito su un'area vastissima. "Terremoti così profondi non sono inusuali nel Mediterraneo, anche se al largo della costa campana sono meno frequenti di quanto non lo siano più a Sud", dice all'ANSA Salvatore Stramondo, direttore del Dipartimento Terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.