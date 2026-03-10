Il terremoto di magnitudo 5,9 nel golfo di Napoli avvertito in tutta l’Italia | segnalazioni anche a Messina e in Calabria

Un terremoto di magnitudo 5,9 si è verificato nel golfo di Napoli, con una profondità di 414 chilometri. L’evento sismico è stato percepito in diverse regioni italiane, comprese Messina e la Calabria, e ha causato timori tra la popolazione. Non sono stati segnalati danni significativi o incidenti legati a questa scossa. La terra ha tremato in tutta Italia, lasciando un’impressione diffusa tra i cittadini.

E' stato avvertito in tutta l'Italia, il terremoto di magnitudo 5,9 avvenuto nel golfo di Napoli alla profondità di 414 chilometri. Lo indicano le mappe dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vucanologia, basate sui questionari raccolti attraverso il servizio "Hai sentito il terremoto?". Con intensità comprese fra i livelli 2 e 4 della scala Mercalli, quindi leggera o moderata, il terremoto è stato avvertito in particolare nelle zone di Roma, Ancona, Firenze e Bologna fino a Padova e a Trento. Da Nord Ovest tante segnalazioni dalla zona di Milano e La Spezia. Nel Centro Sud è stato avvertito soprattutto a Napoli e Salerno, Reggio Calabria, Messina, Palermo e Catania.