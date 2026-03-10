Il calciatore Elmas si prepara a rientrare nella formazione del Napoli, sostituendo Vergara assente a causa di una fascite plantare. La sua presenza potrebbe rinforzare il tridente d’attacco insieme a Hojlund e Alisson Santos, mentre Vergara salterà le partite contro Lecce e Cagliari. La squadra si prepara per le prossime sfide con questa possibile modifica in attacco.

Repubblica: ha fatto bene anche come attaccante di destra contro il Torino proprio in sostituzione di Vergara. Gilmour si è meritato la riconferma. C'è Anguissa e oggi dovrebbe tornare ad allenarsi McTominay Ni Napoli 06032026 - campionato di calcio serie A Napoli-Torino foto Nicola IanualeImage Sport nella foto: esultanza gol Eljif Elmas Senza Vergara – la cui fascite plantare gli farà saltare sia Lecce sia Cagliari – potrebbe portare Elmas nel tridente d’attacco del Napoli, al fianco di Hojlund e Alisson Santos. Il nord macedone è stato elogiato da Antonio Conte per la sua abnegazione, per la sua versatilità. È sempre a disposizione, si sacrifica per la squadra e adesso contro il Lecce (sabato prossimo alle 18) potrebbe cambiare nuovamente ruolo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il soldato Elmas è pronto a tornare nel tridente d’attacco

