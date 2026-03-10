Il sistema logistico nazionale riunito a Verona nella quinta edizione di LetExpo

Oggi a Verona è iniziata la quinta edizione di LetExpo, la fiera dedicata ai settori dei trasporti, della logistica e della sostenibilità. L’evento è organizzato da Alis Service in collaborazione con Veronafiere e coinvolge il sistema logistico nazionale. La manifestazione si svolge nel capoluogo veneto e si protrarrà fino a domani.

Inaugurata a Veronafiere la rassegna dedicata ai trasporti e alla sostenibilità con la partecipazione di istituzioni e imprese Ha preso il via oggi, 10 marzo, la quinta edizione di LetExpo, la fiera di riferimento per i trasporti, la logistica e la sostenibilità organizzata da Alis Service in collaborazione con Veronafiere. Il presidente di Veronafiere Federico Bricolo ha descritto la manifestazione come «uno spazio necessario per affrontare le sfide di settori trainanti per l'economia nazionale».Il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, ha sottolineato il ruolo strategico del territorio in vista del completamento del tunnel del Brennero e della nuova progettualità per la mobilità sull’A22. 🔗 Leggi su Veronasera.it

