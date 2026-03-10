Il silenzio della piazza in attesa

Il 28 febbraio, in una serie di attacchi condotti da forze americane e israeliane, sono stati uccisi Ali Khamenei, il suo capo di gabinetto, il comandante dei Pasdaran e altri decine di alti funzionari. La piazza rimane silenziosa, senza commenti né dichiarazioni ufficiali, mentre le autorità non hanno ancora fornito dettagli ufficiali sugli attacchi.

Ali Khamenei è morto il 28 febbraio sotto le bombe americane e israeliane. Lo hanno ucciso insieme al suo capo di gabinetto, al comandante dei Pasdaran, a decine di alti funzionari. Un colpo al cuore del sistema. Molti osservatori occidentali si aspettavano la cosa più semplice del mondo: la piazza. Milioni di persone, bandiere verdi e tricolori, la rivoluzione che torna a camminare sulle sue gambe. Non sta accadendo. Non così. Ed è proprio questo silenzio che racconta meglio di qualsiasi cronaca quello che sta succedendo davvero. Per capirlo bisogna tornare indietro. Negli ultimi vent'anni la Repubblica islamica è stata delegittimata non da carri armati stranieri ma da una lenta erosione morale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

