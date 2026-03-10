Il secondo Fantozzi non è tragico | Lui con stipendio sicuro e pensione noi coi filtri per sembrare più belli

Il secondo film di Fantozzi non è considerato tragico e presenta un tono più leggero, con battute sul lavoro e l’aspetto fisico. La pellicola ha coinvolto attori noti, ma ha mantenuto un certo rischio di risultare deludente, dato il forte legame dell’immaginario collettivo con il personaggio e la saga. La presenza di riferimenti umoristici alla routine quotidiana e alle insicurezze si percepisce chiaramente nel film.

C'era un po' il rischio della boiata pazzesca. Nonostante i nomi coinvolti. Ché l'mmaginario é talmente radicato dentro tutti noi, che appena lo si tocca rischia di esplodere. E invece "Fantozzi, una tragedia" si é trasformato in un successo: terzo anno di repliche e ora l'arrivo a Milano, da giovedì a domenica al Carcano. Una produzione del Nazionale di Genova. Tratta dai primi romanzi di Paolo Villaggio. Con Davide Livermore alla regia e Gianni Fantoni nei (complessissimi) panni del ragionere. Con lui Cristiano Dessì, Lorenzo Fontana, Rossana Gay, Paolo Giangrasso, Marcello Gravina, Simonetta Guarino, Ludovica Iannetti e Valentina Virando. Fantoni, come si trova a indossare la maschera di Fantozzi? "All'inizio mi sono tremati i polsi.

