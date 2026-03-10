Il Rose Day 2026 del club Zonta International Palermo Zyz va alle Donne in azione per lo Zen

Il Rose Day 2026 organizzato dal club Zonta International Palermo ZYZ si svolge nel quartiere Zen di Palermo. La giornata è dedicata all’eccellenza femminile e alle donne che contribuiscono all’empowerment femminile attraverso il loro impegno. La scelta del quartiere Zen è stata annunciata dal club come sede dell’evento, senza ulteriori dettagli sulle attività previste.

È stato scelto il quartiere Zen dal Club Zonta International Palermo ZYZ per celebrare, a Palermo, il Rose Day 2026, la giornata che Zonta International dedica all'eccellenza femminile e alle donne che, con il loro impegno, contribuiscono all'empowerment di altre donne. Ad ospitarla l'Istituto Comprensivo Leonardo Sciascia, con le sue terze classi e con l'istituto comprensivo Giovanni Falcone, alla presenza dei dirigenti scolastici Stefania Cocuzza e Massimo Valentino. Il Premio Speciale Rose Day 2026 è stato assegnato a Emily Gatto, giovane del quartiere la cui storia di resilienza rappresenta un esempio per tutte.