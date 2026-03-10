Il dibattito sul referendum si intensifica e coinvolge vari schieramenti politici. Il governo ha promosso il Sì, mentre alcuni esponenti di sinistra manifestano scetticismo e preoccupazioni. La discussione si concentra sulle possibili conseguenze per il sostegno elettorale dei partiti di sinistra e sui rischi di perdere consensi tra gli elettori più progressisti. La campagna elettorale prosegue con confronti pubblici e interventi sui media.

Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis! Il problemone causato dalle dichiarazioni della capo di gabinetto tocca anche Palazzo Chigi. Si erano diffuse voci su una perentoria richiesta di scuse pubbliche, ma non si sono concretizzate. E la richiesta sembra essere quella di un chiarimento interno, senza arrivare alle dimissioni. Che effetto ci sarà sulla campagna referendaria? Nella fase di divisione netta (pro o contro il governo) in cui siamo entrati l’effetto potrebbe essere minore di quanto si immagini, perché conta solo la chiamata alle armi e, anzi, i pro-governo, finora un po’ sonnolenti, potrebbero ritrovare impeto proprio perché ora il governo è esposto emesso in difficoltà. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il rischio di perdere l'elettorato di sinistra per il Sì

Articoli correlati

Leggi anche: Lega: Renzi, 'Meloni rischia di perdere politiche, c.sinistra si faccia trovare unito'

Cesarine, asessuali e il rischio di "perdere" l'AppenninoSono alcuni dei temi al centro delle notizie da non perdere pubblicate negli ultimi giorni su Dossier ForliToday, il canale dedicato a inchieste e...

Tutto quello che riguarda Il rischio di perdere l'elettorato di...

Temi più discussi: Schiacciati tra il rischio di morire e quello di perdere il lavoro; Agrivoltaico, il rischio di perdere noi stessi; Le lacrime per Domenico e il rischio di perdere la pietà; 10 progetti Pnrr che cambieranno Sassari: a che punto siamo e quanto si spenderà (anche se c'è il rischio di perdere i fondi).

Perdere chili e riprenderli subito dopo aumenta il rischio di infarto, ictus e di mortalitàUna sotto-analisi dello studio TNT condotta su una popolazione di coronaropatici dimostra che le escursioni ponderali sono molto pericolose per questa categoria di pazienti, essendo fortemente ... quotidianosanita.it

Il rischio di perdere i dati in concretoSecondo una ricerca mondiale di Vanson Bourne, le aziende temono di non riuscire a contrastare episodi di downtime inattesi, falle nella sicurezza e il rischio di perdita di dati. EMC ha presentato i ... 01net.it

Allerta meteo per mercoledì 11 marzo: ecco le regioni a rischio -> https://tinyurl.com/2y2y2ru3 - facebook.com facebook

#Napoli, brutte notizie per Antonio #Vergara: la fascite plantare sembra più grave del previsto, il calciatore salterà un paio di partite, e si può considerare a rischio anche la convocazione con gli @Azzurri. Ipotesi ritorno contro il #Milan dopo la sosta. @SkyS x.com