Il regolamento di conti in Barriera e il kg e mezzo di hashish | cosa sappiamo del giovane arrestato per droga

Altro colpo basso al traffico di droga in città. L'indagine, condotta dal Nucleo di polizia giudiziaria della locale assieme ai colleghi del Nucleo interventi speciali e coordinata dalla Procura della Repubblica di Trieste, ha portato al sequestro di poco meno di un chilo e mezzo di hashish. Il fascicolo di indagine, nelle mani del pubblico ministero Marco Faion (con cui ha collaborato il pubblico ministero di turno Andrea La Ganga) ha prodotto l'arresto di un ventenne di nazionalità pakistana. L'uomo, già richiedente asilo, era arrivato in Italia da minorenne. In città sussiste da tempo una sorta di “guerra” per il controllo dello spaccio. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

