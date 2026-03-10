Cristina Colturi, 28 anni, originaria di Castelnuovo Bozzente, ha perso la vita venerdì durante un volo in parapendio a Tenerife. Il volo era stato regalato dal suo fidanzato e si svolgeva in un contesto di svago e divertimento. Dopo un breve volo, l’incidente ha causato uno schianto contro le rocce, portando alla sua morte.

Castelnuovo Bozzente (Como), 10 marzo 2026 – Il volo sul parapendio era un regalo di Natale del fidanzato: Cristina Colturi, ventottenne originaria di Castelnuovo Bozzente, da un anno trasferita a Tenerife, venerdì lo aveva affrontato con gioia e divertimento. Ma da quella escursione, non è uscita viva. L’apparecchio, un modello biposto, è precipitato, facendola schiantare in una zona rocciosa. I soccorritori l’hanno trovata in condizioni critiche e trasportata in ospedale, ma dopo due giorni, durante i quali non è mai migliorata, domenica ha smesso di vivere. L’incidente è avvenuto nella zona della spiaggia di La Enramada, nella municipalità di Adeje. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il regalo di Natale del fidanzato, il volo in parapendio, lo schianto contro le rocce: la terribile fine a 28 anni della comasca Cristina Colturi

