Il referendum sulla separazione delle carriere ha suscitato dibattito tra chi lo definisce troppo tecnico per essere compreso dalla popolazione generale. Secondo alcuni, i cittadini non sarebbero in grado di affrontare argomenti così complessi, e pertanto non dovrebbero essere chiamati a esprimersi su questa materia. La discussione si concentra sulla percezione delle competenze necessarie per valutare questioni di natura amministrativa e legale.

«È un referendum troppo tecnico, la gente comune non può comprenderlo. Anzi, i cittadini non dovrebbero essere interpellati su temi così difficili». Quante volte abbiamo sentito questa frase a proposito del referendum confermativo sulla legge costituzionale che introduce nel sistema di giustizia la separazione delle carriere tra chi accusa e chi giudica? Per carità, non è la prima volta che ascoltiamo parole del genere dai protagonisti della politica in occasione dei referendum. Anzi, accade sempre che venga detto a noi, cittadini comuni, che il quesito referendario è troppo complicato e che nessuno che non sia proprio addetto ai lavori può capirlo: come se qualcuno, anche tra i massimi esperti delle varie materie, andasse a leggere il quesito sulla scheda del referendum. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Il referendum sulla separazione delle carriere non è incomprensibile, è la politica che lo complica

