Il referendum come 25 Aprile della Giustizia

Il referendum rappresenta un momento di partecipazione diretta in cui i cittadini sono chiamati a esprimersi su questioni di rilievo pubblico. È un atto che coinvolge l’intera collettività e richiede una presa di posizione consapevole. In questa occasione, il voto diventa uno strumento di intervento attivo, in grado di influenzare le decisioni che riguardano l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni.

Il voto popolare non è un semplice atto tecnico: è un momento di responsabilità civica che chiama i cittadini a esercitare mente e cuore per migliorare le istituzioni. Esiste un momento, nella vita di una nazione, in cui la tecnica deve tacere per lasciare spazio alla coscienza. Il referendum è esattamente questo: il ritorno del diritto alla sua sorgente, il popolo. Etimologicamente referendum significa “ciò che deve essere riportato”. È l’istante in cui la macchina dello Stato interrompe il suo moto per inerzia e interroga mente e cuore dei cittadini, restituendo loro la responsabilità ultima delle decisioni. In questo esercizio di sovranità, il dubbio autentico non va confuso con l’alibi per non scegliere. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

