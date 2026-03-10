Il re delle bancarelle di Flaminio minaccia Casalino | Se famo ‘na bella passeggiata a Bruxelles non te preoccupa'
Il re delle bancarelle di Flaminio ha minacciato Casalino affermando che se si farà una passeggiata a Bruxelles, non ci saranno problemi per le bancarelle a piazzale Flaminio. Augusto Proietti ha dichiarato che non presenterà ricorso al Tar e ha aggiunto che porterà Casalino a Bruxelles. La questione riguarda la presenza delle bancarelle nella zona di Flaminio e le relative tensioni.
