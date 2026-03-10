Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Oggi il prezzo del PUN, il principale indicatore del mercato elettrico italiano, mostra variazioni rispetto alle ore precedenti. Si tratta di un dato importante che riflette l’andamento delle tariffe dell’energia nel paese. Il valore aggiornato viene pubblicato regolarmente e rappresenta un punto di riferimento per operatori e consumatori. La sua evoluzione quotidiana influisce sulle dinamiche del settore elettrico italiano.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) rappresenta il riferimento principale per il mercato elettrico italiano. Oggi, 10 Marzo 2026, il valore medio del PUN si attesta a 0,1685 €kWh. Analizzando la giornata precedente, 9 Marzo 2026, si osservano forti oscillazioni orarie: il prezzo minimo è stato di 0,1463 €kWh (registrato alle ore 13), mentre il massimo ha raggiunto 0,2148 €kWh (alle ore 19). Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle centrali della giornata (in particolare tra le 13 e le 14), mentre le più costose si sono concentrate nella fascia serale, tra le 18 e le 20. Andamento giornaliero. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

