Il Prato torna in campo dopo due giorni di riposo, durante i quali staff tecnico e giocatori hanno approfittato per fermarsi e ricaricare le energie. Oggi la squadra si è riunita nuovamente per gli allenamenti, segnando la ripresa delle attività settimanali. Tra i presenti c’è anche Verde, che si è unito alla sessione di lavoro.

Dopo i due giorni di riposo concessi, nel quale staff tecnico e calciatori ne hanno approfittato per staccare la spina e ricaricare le batterie, il Prato riprende oggi a lavorare. Alle 15 va infatti in scena il primo allenamento settimanale al Lungobisenzio, dove la squadra biancazzurra sarà in azione anche domani (doppia seduta, una al mattino alle 10 e la seconda alle 14) e per la rifinitura di sabato, mentre giovedì e venerdì (alle 14) ecco che le operazioni si sposteranno al "Ribelli" di Viaccia. Un programma intenso, utile per preparare al meglio la super sfida che attende Risaliti e compagni domenica (calcio d’avvio fissato alle 14,30) in via Firenze contro il Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Prato torna a lavorare. E rientra anche Verde

Articoli correlati

“Preoccupato anche per un possibile clima ostile”, il cassiere del Pam licenziato e reintegrato non torna a lavorareFabio Giomi, il cassiere 62enne licenziato e poi reintegrato al lavoro per con il controverso “test del carrello” ha deciso di non tornare al lavoro...

Adani svela perché non torna a lavorare per Sky: “Sento anche una responsabilità verso il paese”Lele Adani spiega perché per il momento non tornerà a Sky lasciando la Rai: "È seguita da milioni e milioni di italiani, c'è anche una responsabilità...

Patrol With the Michigan Wardens | Deer Hunting, Fish, and Snowmobiles

Approfondimenti e contenuti su Prato torna

Temi più discussi: Con i gol di Del Pela e Toccafondi la Zenith Prato torna a sorridere e batte la Real Cerretese; La Kabel torna a casa con vista playoff; Palazzo Tonzing torna a splendere: in vendita quattro appartamenti di lusso; Befana in Prato della Valle, torna la festa dell'Epifania: la marionetta gigante, l'autoscala dei pompieri e 4.300 calze di dolci...

Bobo Vieri torna a Prato e ricorda il nonno Enzo. E’ iniziato tutto da quiChristian Bobo Vieri è tornato per qualche giorno a Prato nei giorni scorsi. E ha voluto rendere omaggio al nonno Enzo, ex-portiere del Prato, immortalandosi davanti alla casa che tanti anni fa lo o ... lanazione.it

Bobo Vieri torna a Prato. La dedica a nonno EnzoE’ iniziato tutto da qui, da Sydney a Prato: volo Air China, ventisette ore. Avevo solo 14 anni ed inseguivo il mio sogno, quello di diventare calciatore. Un Christian Vieri nostalgico ha così ... lanazione.it

A Prato l’aria torna a essere un problema ogni volta che i valori delle polveri sottili salgono. Non è una sensazione: il Comune ha pubblicato provvedimenti urgenti per il superamento del limite di PM10, con divieti su fuochi e abbruciamenti attivi dal 6 novembr - facebook.com facebook