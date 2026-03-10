Il post Sanremo è in streaming | ecco i numeri dei singoli degli artisti bolognesi

Il post Sanremo è disponibile in streaming e i numeri dei singoli degli artisti bolognesi sono stati pubblicati. Il Festival si è concluso a fine febbraio e ha visto, tra gli altri, il cantante napoletano Sal Da Vinci vincitore con la canzone “Per sempre sì”. La manifestazione ha suscitato interesse e discussioni tra il pubblico e gli appassionati di musica.

Il Festival di Sanremo è terminato a fine febbraio, ma ancora se ne parla. A vincere la competizione è stato il cantante napoletano Sal Da Vinci, con la sua ‘Per sempre sì’. Ma oltre la competizione canora, i brani dei trenta cantanti in gara continuano a vivere e a proliferare - nel migliore dei casi - per quanto riguarda la vendita di dischi e nelle piattaforme di streaming. E la classifica diffusa da Spotify non rispecchia quella finale del Festival di Sanremo. La prima canzone per numero di streaming tra quelle presentate in gara è ‘Ossessione’ di Samurai Jay; secondo posto per ‘Tu mi piaci tanto’ di Sayf; terzo, infine, il vincitore Sal Da Vinci. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

