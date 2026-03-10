Il ponte inglese di Roma esiste davvero | perché al Ponte Palatino si guida al contrario

A Roma c’è un ponte che attira l’attenzione per una caratteristica insolita: al Ponte Palatino si circola in senso opposto rispetto alle altre strade della città. La strada attraversa il fiume e si distingue per questa particolarità, che può creare confusione tra chi passa di lì. Il ponte, conosciuto come il “ponte inglese”, è stato realizzato più di un secolo fa e ancora oggi rappresenta un esempio di ingegneria particolare.

A Roma esiste un ponte che sorprende molti automobilisti e curiosi per una particolarità davvero insolita: su Ponte Palatino, infatti, la circolazione segue una logica diversa da quella abituale: qui si guida “all’inglese”, cioè con un senso di marcia invertito rispetto alla normale circolazione italiana. Un dettaglio che in pochi conoscono e che rende questo ponte sul Tevere uno dei più singolari della città. Dove si trova Ponte Palatino e perché si chiama “Ponte inglese”. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Ponte Palatino si trova nel rione Ripa, davanti all’Isola Tiberina, e collega il Lungotevere Aventino con il Lungotevere Alberteschi, nei pressi della Bocca della Verità. 🔗 Leggi su Funweek.it

