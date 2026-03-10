Il piano casa della Salis | depenalizzare le occupazioni

Ilaria Salis propone di depenalizzare le occupazioni abusive di immobili privati. La proposta arriva da una persona che in passato ha occupato illegalmente una casa privata. La sua posizione si concentra sulla modifica delle norme penali relative a queste azioni. Al momento, le occupazioni sono considerate reato e vengono perseguite dalla legge. La proposta mira a cambiare questa situazione.

Ilaria Salis vuole depenalizzare l'occupazione abusiva di case private. Da ex occupante abusiva è il minimo sindacale. La stella della sinistra radicale porta a Bruxelles il suo progetto contro la proprietà privata. Prima di salpare con la Flotilla direzione Cuba la parlamentare italiana regala due perle. Fanno balzare sulla sedia i due emendamenti depositati dall'esponente Avs alla relazione sulla casa in discussione oggi al Parlamento europeo, a partire dalle ore 12 e 30. Salis è in buona compagnia. I suoi due emendamenti sono stati firmati da una pattuglia di parlamentari che gravitano nell'orbita della sinistra europea. Leggiamo cosa contengono nello specifico i due emendamenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

