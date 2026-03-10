il petrolio sale e poi crolla energia serve il piano ue

I mercati internazionali ieri sono stati caratterizzati da forti oscillazioni, con il prezzo del petrolio che ha superato i 100 dollari al barile prima di crollare di nuovo, mentre gli spread europei sono aumentati sensibilmente. La giornata ha visto tensioni e preoccupazioni legate alle variazioni dei prezzi dell’energia, suscitando timori di instabilità nei mercati finanziari.

Quella di ieri doveva essere una giornata di fuoco sui mercati internazionali, iniziata con il petrolio oltre i 100 dollari al barile, il boom degli spread europei e la paura per un forte rialzo dell’inflazione. A pesare erano il prolungarsi della guerra in Medio Oriente, oltre che le riduzioni alla produzione di greggio e alla vendita di gas da parte di Qatar, Kuwait e Arabia Saudita, decise nel weekend. Invece, soprattutto grazie alla notizia iniziata a circolare nel primo pomeriggio, per cui i Paesi del G7 potrebbero utilizzare le riserve strategiche di petrolio per tamponare l'emergenza energetica e poi in serata alle frasi del presidente Usa Donald Trump su una guerra che potrebbe concludersi a breve, il prezzo del petrolio è sceso sotto i 90 dollari al barile, lo spread è sceso e la fiammata sui listini è stata contenuta. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

"Prima sfida il prezzo dell'energia". Vertice Ue, il piano di Meloni"I temi della competitività sono molti, personalmente mi concentrerò soprattutto sulla questione dei prezzi dell'energia.

Orsini avverte il governo: "Imprese Ue sotto attacco da Usa e Cina, serve un piano di rilancio"

Iran, petrolio sopra i 100 dollari e gas oltre i 60. La guerra sta facendo esplodere i mercati globaliIl petrolio e il gas continuano la loro corsa al rialzo con il brent che ha superato 105 dollari e il West Texas Intermediate i 103 dollari spinti ...

Il petrolio sale sopra i 100 dollari, prima volta dal 2022Il petrolio Wti sale sopra i 100 dollari al barile per la prima volta dal luglio 2022, guadagnando il 15% a 104,61 dollari dopo essere salito del 36% la scorsa settimana. Il Brent avanza del 10% a 102 ...

Min Giorgetti: "Per l'Europa non ci sono le condizioni d'emergenza e invece per noi dovrebbe valutare l'adozione di misure straordinarie, sulla scia di quelle del 2022. Agire subito stoppando i prezzi dell'energia prima che si diffondano su tutti i beni di consum