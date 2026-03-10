il petrolio sale e poi crolla dopo le parole di trump energia serve il piano ue

I mercati internazionali hanno vissuto una giornata intensa, con il prezzo del petrolio che ha superato i 100 dollari al barile prima di crollare improvvisamente. Gli spread europei sono aumentati e gli investitori hanno mostrato preoccupazione per un possibile rialzo dei costi. La volatilità è stata alimentata dalle dichiarazioni di un esponente politico, che ha chiesto un piano energetico dell’Unione Europea.

Quella di ieri doveva essere una giornata di fuoco sui mercati internazionali, iniziata con il petrolio oltre i 100 dollari al barile, il boom degli spread europei e la paura per un forte rialzo dell’inflazione. A pesare erano il prolungarsi della guerra in Medio Oriente, oltre che le riduzioni alla produzione di greggio e alla vendita di gas da parte di Qatar, Kuwait e Arabia Saudita, decise nel weekend. Invece, soprattutto grazie alla notizia iniziata a circolare nel primo pomeriggio, per cui i Paesi del G7 potrebbero utilizzare le riserve strategiche di petrolio per tamponare l'emergenza energetica e poi in serata alle frasi del presidente Usa Donald Trump su una guerra che potrebbe concludersi a breve, il prezzo del petrolio è sceso sotto i 90 dollari al barile, lo spread è sceso e la fiammata sui listini è stata contenuta. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

