Il Pentagono si trova in tribunale a causa di un ricorso presentato da Anthropic. La causa riguarda questioni legate alle attività e alle responsabilità dell'ente militare in relazione alla società di intelligenza artificiale. La disputa si è svolta nel contesto di procedimenti legali che coinvolgono aspetti finanziari e contrattuali. La decisione sulla causa è attesa nelle prossime settimane.

Nei primi giorni dell’attacco all’Iran, le Forze armate americane si sono servite di strumenti di intelligenza artificiale prodotti da un’azienda con la quale sono ai ferri corti per il rifiuto di Anthropic di rimuovere le sue misure di salvaguardia contro l’uso nelle tecnologie di sorveglianza di massa e nelle armi da fuoco autonome. Ora Anthropic contrattacca con un ricorso in tribunale. La ragione è che il dipartimento della Difesa guidato da Pete Hegseth ha bollato la società guidata da Dario Amodei come “un rischio per la catena dei rifornimenti”, che è di fatto una scomunica per le aziende che vogliono lavorare con entrambi e che devono quindi scegliere con chi continuare a collaborare. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il Pentagono in tribunale su ricorso di Anthropic

