Il circolo Pd di Carrara propone di riportare il liceo scientifico nel centro della città, con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento e la chiusura dei negozi. La proposta arriva dal partito di maggioranza che sostiene la sindaca Serena Arrighi. La questione riguarda l’ubicazione dell’istituto e l’impatto sulla vita urbana e commerciale del centro.

Portare il liceo scientifico in città come cura allo spopolamento e alla chiusura dei negozi. La proposta arriva dal circolo Pd di Carrara, dal partito di maggioranza che sostiene la sindaca Serena Arrighi. "Riteniamo che sia giunto il momento di riportare il liceo scientifico in città, anche ricorrendo alla ristrutturazione di palazzi di prestigio ormai disabitati - scrivono dal Partito democratico -, visto che l’edificio attuale, fatiscente e situato in una zona vicina sia al campo sportivo sia al museo del marmo, potrebbe essere demolito e l’area essere trasformata in un parcheggio utile ad entrambe le strutture". "Il positivo risultato... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Pd contro il degrado : "Riportiamo in centro il liceo scientifico"

