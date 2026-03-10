Il paradosso | in Puglia si aumentano tasse e si incrementa il ticket farmaceutico per non dare servizi

In Puglia, le autorità hanno deciso di aumentare le tasse e il ticket farmaceutico, nonostante le critiche sul fatto che queste misure non garantiscano servizi migliori. È stato inoltre annunciato un incremento dell’addizionale Irpef regionale, mentre il disavanzo sanitario supera i 300 milioni di euro. La scelta di queste strategie ha suscitato molte discussioni tra cittadini e operatori sanitari.

“Troppo facile aumentare le tasse e l’addizionale Irpef regionale per tentare di coprire un disavanzo sanitario di oltre 300 milioni di euro. Vorrei far notare al presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e al suo assessore alla Sanità, Donato Pentassuglia, senza alcuna inutile polemica, che negli ultimi 20 anni il centrosinistra ha governato la nostra regione, mettendo in pratica per l’offerta e la gestione sanitaria indirizzata ai cittadini e alle cittadine pugliesi la sola politica dei tagli. A cosa ci hanno condotto tali scelte restrittive? Quali sono state in 20 anni di amministrazione pubblica le vere politiche attuate a favore dei pugliesi più deboli e più fragili socialmente ed economicamente dal centrosinistra regionale?”. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

