Una serie di fotografie in bianco e nero mostra numerosi volti di bambini disposti fianco a fianco, come in un memoriale. La città di Teheran è al centro di un paradosso: da un lato si piangono le vittime innocenti, dall’altro si finanziano gruppi terroristici. Questa immagine rappresenta un contraddizione evidente tra le apparenze e le azioni di chi gestisce le risorse pubbliche.

Una griglia di fotografie in bianco e nero, decine di volti di bambini affiancati uno accanto all’altro come in un memoriale. Sopra la scritta “No War on Children ”, sotto l’accusa: “Murdered by USA & Israel”. L’immagine, diffusa dal Tehran Times e rilanciata sui social, mostra i ritratti e i nomi dei minori che, secondo la narrativa iraniana, sarebbero morti nel bombardamento della scuola di Minab, nel sud dell’Iran, a causa degli attacchi americani e israeliani. Ancora nessuna certezza sulla responsabilità di quell'attacco. Ma a colpire in questa cover condivisa sui social è altro. Tomorrow's edition of the Tehran Times Stay tuned for straight truth pic. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

