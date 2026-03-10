il palazzone torna ad animarsi un convegno per ricercatori

Il Palazzone riapre le sue porte per un convegno dedicato ai ricercatori, attirando partecipanti da diversi paesi. L’evento si svolge dal 30 marzo al 2 aprile e vede protagonisti studiosi e professionisti che si confrontano su temi specifici. La storica sede, risalente al Cinquecento, si anima di nuove energie e discussioni accademiche.

Il Palazzone torna ad animarsi di voci internazionali. Dal 30 marzo al 2 aprile, la cinquecentesca dimora cortonese che ospita la sede distaccata della Scuola Normale Superiore di Pisa accoglierà venti giovani ricercatori provenienti da tutto il mondo, selezionati per partecipare alla seconda edizione della scuola di dottorato su "Arretramento democratico e conflitto politico". L’iniziativa è organizzata dalla Classe di Scienze politico-sociali della Normale e dallo European University Institute, con il contributo del progetto MERITA — rete per il talento finanziata dal PNRR — e si avvale della direzione scientifica della professoressa Manuela Caiani e del professor Lorenzo Chicchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

