Il padre di Aldrovandi ha espresso il suo rifiuto al referendum sulla giustizia, sottolineando come la storia di Federico sia strettamente collegata alla questione. Durante un intervento a Ferrara, ha parlato di come il suo vissuto personale abbia influenzato la sua posizione e ha commentato le recenti discussioni politiche sul tema. La sua voce si inserisce nel dibattito pubblico, portando un punto di vista diretto e personale.

Ferrara, 10 marzo 2026 – Un intervento accorato, che lega il dibattito sull'attualità politica alla dolorosa e tragica vicenda personale che ha segnato la sua vita e quella del nostro Paese. Lino Aldrovandi, padre di Federico, il 18enne morto a Ferrara nel 2005 durante un controllo di polizia, ha affidato ai social network la sua posizione in merito all'imminente referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati. E lo ha fatto annunciando il suo "no" convinto alla riforma. "A mio modesto parere – scrive Aldrovandi in un post su Facebook – sono d'accordo con chi sostiene che si rischia di indebolire l'indipendenza della magistratura e di sottoporre il Pm al controllo del potere politico, ovvero con una figura meno garantista, subordinata al potere esecutivo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il padre di Aldrovandi e il ‘no’ al referendum giustizia: "C’entra anche la storia di Federico"

