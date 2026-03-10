Dopo tre mesi, si è conclusa con successo l’edizione 202526 di “Capolavoro per Lecco”, evento espositivo promosso dalla Comunità pastorale e dall’associazione “Madonna del Rosario” in collaborazione con il Comune di Lecco. L’iniziativa ha coinvolto diverse istituzioni locali e ha visto la partecipazione di numerosi espositori e visitatori. La manifestazione si è svolta nel centro di Lecco, attirando attenzione sulla scena culturale della città.

Si è conclusa con successo, dopo tre mesi, l’edizione 202526 di “Capolavoro per Lecco”, l’evento espositivo proposto e organizzato dalla Comunità pastorale e dall’associazione “Madonna del Rosario”, in collaborazione con il Comune di Lecco e con il fondamentale supporto delle istituzioni regionali e provinciali, oltre che di un nutrito “pool” di aziende e associazioni nel ruolo di partner e sostenitori. Anche quest’anno i risultati, in termini di visitatori, sono stati eccellenti: la mostra ha infatti sfiorato gli 8 mila e 500 visitatori, comprendendo anche i partecipanti all’inaugurazione e ai due eventi di approfondimento organizzati nel corso del periodo di apertura. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Articoli correlati

"Capolavoro per Lecco" si avvia verso i 3.000 visitatori e si prepara ad accogliere l’ArcivescovoA poco più di un mese dalla sua apertura, è ormai prossimo a toccare quota 3 mila visitatori l’evento espositivo “Capolavoro per Lecco”, promosso...

Contenuti utili per approfondire Il nuovo successo di Capolavoro per...

Temi più discussi: Il nuovo successo di Capolavoro per Lecco; Nuovo capolavoro di Pirovano: vince ancora in Val di Fassa; Il capolavoro ritrovato. Stendardo di Raffaello: le sorprese dal restauro; Il capolavoro segreto del cane Hershey: approfitta di un varco per scavare un tunnel inimmaginabile.

Il nuovo successo di Capolavoro per LeccoSi è conclusa con successo, dopo tre mesi, l’edizione 2025/26 di Capolavoro per Lecco, l’evento espositivo proposto e organizzato dalla Comunità pastorale e dall’associazione Madonna del Rosario, ... leccotoday.it

Un capolavoro incompreso di Ridley Scott è primo in classifica su NetflixUn film diretto da Ridley Scott ingiustamente sottovalutato all'uscita e divenuto un cult negli anni ha trovato in streaming il successo che meritava. cinema.everyeye.it

LA CUCINA DI GILDA. . Le puntarelle capate a mano e condite ad arte sono un vero capolavoro di croccantezza e sapore! #piattoriccomicificco #ricettadelgiorno #cucinacasareccia #puntarelle facebook

Dopo Antonello da Messina, Caravaggio. Il governo acquista un altro capolavoro d'arte x.com