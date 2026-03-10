Il non rigore di Ricci è servito solo al mondo Inter a fare polemica politica Il rigore non c’era ovviamente

Durante il derby tra Milan e Inter, terminato 1-0 per i rossoneri, i nerazzurri hanno protestato per un presunto tocco di palla con il braccio da parte di Ricci. Il rigore richiesto non è stato assegnato dall’arbitro, il quale ha ritenuto che non ci fosse fallo. La discussione si è concentrata sulla mancanza di un penalty richiesto dai nerazzurri durante la partita.

Durante il derby tra Milan e Inter, terminato 1-0 per i rossoneri, i nerazzurri hanno protestato per un tocco di palla col braccio da parte di Samuele Ricci. L’arbitro Doveri non ha concesso rigore e dai vertici arbitrali hanno ritenuto giusta la decisione del direttore di gara. LO sapevamo anche gli interisti, solo che il mondo Inter ne ha approfittato per provare a dimostrare che tutti subiscono torti arbitrali. “Ritenta, sarai più fortunato”. Oggi, inoltre, dalle 15 sarà disponibile su Dazn Open Var, per chiarire gli episodi più controversi della giornata di Serie A. La Gazzetta dello Sport scrive: Nessun grado di punibilità: ha fatto bene Daniele Doveri a non concedere il calcio di rigore per il tocco di braccio di Ricci al tramonto del derby. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

