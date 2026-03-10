Il Museo esce da via SVittore E così anima la stazione M4

Il Museo ha lasciato via S. Vittore e ora si trova alla stazione M4, portando con sé un’atmosfera suggestiva e ricca di dettagli da esplorare. La sua presenza trasforma lo spazio, creando un ambiente che unisce semplicità e poesia. La nuova collocazione rende più accessibile l’esposizione, arricchendo l’area con un tocco di arte e cultura.

Suggestivo, evocativo, essenziale e al contempo ricco di infiniti dettagli da scoprire. In una parola, poetico. La curiosità e l'inestinguibile sete d'avventura si fanno arte nell'immaginario di Axel Ruhomaully, fotografo belga-mauriziano i cui scatti sono stati scelti per «vestire» le pareti della stazione Sant'Ambrogio M4 con istantanee in notturna di alcuni degli oggetti più iconici del vicino Museo della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci. È il progetto di public art «Light Stencils. Viaggio intimo nelle collezioni di un Museo», che verrà svelato oggi in anteprima per diventare poi un'esposizione permanente sotto gli occhi di milioni di persone alle prese con i loro percorsi quotidiani di lavoro, vita, svago.