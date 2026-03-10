Il Monte Venda e i ruderi del monastero degli Olivetani

Viandanti DiVersi, guide ambientali escursionistiche, organizzano un'escursione sul Monte Venda, la cima più alta dei Colli Euganei. L'itinerario prevede un percorso a piedi che attraversa i sentieri e i ruderi del monastero degli Olivetani, situato nel cuore della zona. L'escursione offre l'opportunità di osservare il paesaggio e i resti storici lungo il tragitto.

Viandanti DiVersi guide ambientali escursionistiche, conducono in una escursione che ci porterà a camminare il Monte Venda, nel cuore dei Colli Euganei, di cui è la vetta più alta.Ne attraverseremo i boschi di castagni, roverelle e aceri, camminandone entrambi i versanti e cogliendo le differenze della sua vegetazione, in questo autunno ancora soleggiato e tiepido.Raggiungeremo quindi la vetta del monte, dove sorgono i ruderi del Monastero di San Giovanni Battista, detto anche degli Olivetani, fondato nel 1160. Ne scopriremo i vari ambienti e respireremo il fascino di atmosfere che hanno ispirato scrittori come Shelley e Giacomo Zanella.

