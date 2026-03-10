Il Milan ha riaperto il campionato? Fattore calendario e vantaggi dell' Inter

Nel corso dell'ultima puntata di La Tripletta sono stati analizzati i vantaggi dell'Inter e le difficoltà del Milan nel campionato di calcio. Si è parlato di come il calendario influenzi le squadre e di quali siano le opportunità e le sfide per entrambe. La discussione si è concentrata sui fatti relativi alle prestazioni recenti e alla posizione in classifica di entrambe le formazioni.

Il Milan ha riaperto la corsa scudetto? Nell'ultima puntata de La Tripletta (guarda l'episodio completo) abbiamo analizzato i vantaggi dell'Inter e le difficoltà dei rossoneri.