Il mercato dei dirigenti si concentra sulle attività del Modena, che sta investendo sia nell’aspetto tecnico che nei progetti esterni come infrastrutture e sviluppo del settore giovanile. La lista stilata dall’Inter per il settore giovanile indica un interesse verso le strategie adottate dal club emiliano. La situazione coinvolge anche il nome di Catellani, con il rischio che altri club possano tornare a puntare su di lui.

Il lavoro che il Modena sta svolgendo sia nei termini puramente legati all’aspetto tecnico che nei progetti esterni al campo di gioco, nelle infrastrutture e non solo, sta attirando l’attenzione anche dei club più importanti, quelli di vertice del campionato della massima serie. È così da qualche tempo, lo dimostrano i rapporti instaurati ad esempio coi vari prestiti ottenuti negli anni (da Dellavalle col Torino, Ambrosino con il Napoli, ancor prima con Cittadini e Panada dall’Atalanta, tanto per citarne alcuni) e, al contrario, culminati con la più recente delle cessioni: quella di Massolin all’Inter per una cifra record per la società. Partendo proprio dalla scoperta di Massolin e degli altri profili valorizzati dai canarini in questa stagione, si arriva a comprendere il perché questi grandi club guardino con attenzione da queste parti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il mercato dei dirigenti. Catellani e il rischio che l’Inter torni alla carica. I nerazzurri stilano la lista per il settore giovanile

Articoli correlati

Settore Giovanile Inter, il derby non porta punti ai nerazzurri: anche l’Under 17 perde di misura. I risultati e la classifica, le ultimedi Fabio ZaccariaSettore Giovanile Inter, weekend di sconfitte per i nerazzurri: Under 15 e 16 cadono col Milan, l’Under 17 con l’Atalanta.

Settore giovanile Inter, che sgarbo alla Juve! Sbravati il favorito per sostituire Tarantino: i dettaglidi Redazione Inter News 24Settore giovanile Inter, i nerazzurri tentano lo sgarbo alla Juventus.

BOMBA!!!CALCIO MERCATO INTER!!! L’EX ESTERNO DEL PSG HA DETTO SI ALLA SOCIETÀ NEROAZZURRA!!!