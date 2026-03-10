Il Maga si riconosce dalle scarpe

Il Maga si distingue per le scarpe indossate, mentre Silvio Berlusconi regalava cravatte di Marinella e Damiano Presta, con ordinazioni specifiche. Le informazioni rivelano dettagli su abbigliamento e regali, senza ulteriori approfondimenti o interpretazioni. Nessuna conclusione è proposta, e il testo si limita a riportare i fatti noti senza deduzioni o commenti.

Berlusconi regalava cravatte, Trump invece calzature (Florsheim, modello oxford, nere). Con la differenza che il presidente americano impone ai suoi di indossarle, tirando anche a indovinare i numeri come Luigi XIV con il suo bottier di fiducia, Nicolas Lestage (quello degli scarpini col tacco rosso). Silvio Berlusconi regalava cravatte di Marinella e di Damiano Presta, ordini anche di mille accessori per volta e con packaging dedicato, gli eredi trovarono scaffali interi di dodici pieghe già confezionate, pronte per l'omaggio, insieme con un numero equivalente di foulard per le signore che nessuno era tenuto a indossare, sebbene il donatore apprezzasse il gesto almeno quanto detestava gli scravattati con la barba e i baffi.