Il libro ' Operazione Bologna' e il concerto ' Let’s swing' per l' ultima de I Pomeriggi del Bicchiere 2026

Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Cala il sipario sull’edizione 2026 de "I pomeriggi del bicchiere", la rassegna promossa dal Comune di Bertinoro che coniuga buone letture, bella musica e golosi prodotti del territorio. L’ultimo appuntamento della stagione è fissato per domenica 15 marzo, alle ore 15.30 al teatro Novelli di Bertinoro. Il pomeriggio si aprirà con la presentazione del libro “Operazione Bologna. 1975-1980: l’inarrestabile onda della strategia della tensione” (Castelvecchi, 2025) di Antonella Beccaria e Cinzia Venturoli. A dialogare con le autrici ci saranno il poeta e scrittore Moreno Zoli, presidente dell’associazione “Un filo rosso” e Sonia Zanotti, vicepresidente dell’Associazione tra i Familiari della strage del Due Agosto 1980. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

