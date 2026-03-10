A Melegnano, il laboratorio politico “Campo largo” si sta strutturando in vista delle elezioni comunali del 2027. Partiti come il Pd, i Cinque Stelle, Avs e Italia Viva stanno collaborando per formare un tavolo progressista, con l’obiettivo di creare un’alternativa all’attuale amministrazione di centrodestra. La formazione di questa alleanza rappresenta un passo importante nel panorama politico locale.

Prove di alleanza tra Pd, Cinque Stelle, Avs e Italia Viva. Anche in vista delle elezioni comunali del 2027, a Melegnano nasce il tavolo progressista, promosso dai partiti del "campo largo" per cercare di costruire "un’alternativa valida e credibile all’attuale amministrazione di centrodestra". Si punta ad avviare un confronto permanente, "finalizzato alla costruzione di un percorso comune", fanno sapere i promotori dell’iniziativa: si lavorerà a progetti, idee e proposte che possano rivelarsi utili per il futuro di Melegnano e per allacciare un contatto più stretto coi cittadini. "La decisione nasce dalla convinzione condivisa che anche nella nostra città sia necessario dar vita a un laboratorio di idee, in linea con quanto avviene a livello nazionale – proseguono i promotori del progetto politico -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il laboratorio politico di Melegnano “Campo largo“ verso le elezioni

